Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında ek zam artışını cebe koymuştu. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına çare olamadı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarıldı. Ancak yapılan zam tutarı 35 bin TL'yi aşan açlık sınırı karşısında tutunamıyor.
Emekli ve memur temmuz maaş zammı için net rakam verdi: Uzman isimden ‘eşitleme’ formülü
Merkez Bankası’nın son anketiyle Temmuz ayı zam oranları netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur için yüzde 17.08, memur emeklisi için yüzde 12.86 artış öngörülüyor. Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, aradaki 4.22 puanlık farkı kapatmak için masadaki iki modeli yazdı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Milyonlarca emekli ve memur için Temmuz ayı, sadece bir takvim değişikliği değil, aynı zamanda cüzdanların yeniden şekilleneceği bir umut olarak görülüyor.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, 2026 yılının ilk yarısına dair enflasyon beklentisini yüzde 17.08 olarak ortaya koydu. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasındaki makasın yeniden açılacağını gösteriyor.
Yürürlükteki mevzuata göre Ocak-Temmuz arası gerçekleşecek 6 aylık enflasyon, maaşlardaki temel belirleyici. İşte anket verilerine göre ortaya çıkan güncel hesap:
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar, yani yüzde 17.08 zam alacak.
Memur ve Memur Emeklisi: Toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı dahil edildiğinde artış oranı yüzde 12.86 seviyesinde kalıyor.
Makas Aralığı: İki grup arasında 4.22 puanlık bir fark oluşmuş durumda.
Hükümet, Ocak ayında olduğu gibi Temmuz’da da emekliler arasında oluşan bu farkı gidermek için düğmeye bastı. Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, masada iki ana senaryo bulunuyor:
Model A: Sistem Değişikliği (Kalıcı Çözüm) Tüm emekli gruplarının (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tek bir sistem üzerinden zam alması. Ya herkes memurlar gibi toplu sözleşmeye dahil edilecek ya da herkes sadece 6 aylık enflasyona tabi olacak. Böylece her dönem yaşanan "fark kapandı mı?" tartışması tarihe karışacak.
Model B: Refah Payı İle Tamamlama (Pratik Çözüm) Mevcut sistem korunacak, ancak oranı düşük kalan kesime (bu senaryoda memur ve memur emeklisine) aradaki 4.22 puanlık fark "refah payı" olarak eklenerek oranlar yüzde 17.08’de eşitlenecek.
Ocak ayında 20.000 TL olarak güncellenen taban maaş desteğinin, Temmuz’da enflasyon oranında artırılması bekleniyor.
Eğer yüzde 17’lik enflasyon beklentisi taban maaşa aynen yansıtılırsa, en düşük emekli maaşının 24.000 - 25.000 TL bandına çekilmesi gündeme gelecek. Bu rakamın altındaki tüm kök maaşlar, Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak.
Nisan, Mayıs ve Haziran verileri eklendikten sonra kesinleşecek olan zam oranları için gözler 3 Temmuz tarihinde olacak. Kesin rakamlar açıklandıktan sonra, refah payı veya eşitleme için yasal düzenleme (torba yasa) süreci başlayacak.