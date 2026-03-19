Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Liverpool’a 4-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk’un sözleri:



NOA LANG VE VİCTOR OSİMHEN’İN DURUMU

“Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var, hastaneye gidecek. Victor Osimhen’in de ağrısı var.”

HAKEM ELEŞTİRİSİ

“Victor Osimhen’in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı. Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok net bir şekilde hak etti.”



MAÇIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

“Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. Tercihlerimiz ve maç içindeki yanlış kararlarımız etkili oldu. Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm.”



OYUN ANLAYIŞI VE MESAJ

“Maçta asla 1-0’ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni bir takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi’nde bu seviyede ilk kez oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımızın mücadelesini tebrik ederim, ama taraftarlarımızdan da özür dilerim.”