Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray sezonun ikinci yarısına taraftarı önünde Gaziantep FK'yı ağırlayarak başlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Rams Park'ta saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Son dönemde adı ayrılık iddialarıyla anılan Lucas Torreira'nın maç kadrosunda yer almaması ise merak uyandırdı.

Okan Buruk'un sahaya sürdüğü ilk 11 şu şekilde:

Uğurcan, Sánchez, Sallai, Icardi, Sané, Yunus, Eren, İlkay, Abdülkerim, Barış, Lemina.

Torreira maçı tribünden takip edecek

Lucas Torreira cezalı olması sebebiyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Ligde oynanan son Kasımpaşa maçında sarı kart gören Uruguaylı yıldız cezalı durumuna düşmüştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu Gaziantep FK maçını tribünden takip edecek.

Uğurcan Çakır iki maç sonra 11'e döndü

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır Süper Kupa finalinde oynanan Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde oturmuştu. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da Fethiye'ye götürülmeyen Uğurcan Çakır Gaziantep FK maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Gaziantep FK'da yeni transferler ilk 11'de

Konuk ekip Gaziantep FK'da ise teknik direktör Burak Yılmaz yeni transferlerine Galatasaray karşısında şans verdi. Eyüpspor'dan takıma katılan iki oyuncu Mujakic ve Denis Dragus ilk 11'de yer aldı.

Gaziantep FK'nın ilk 11'i şöyle:

Zafer, Sangare, Arda, Mujakic, Perez, Melih, Ogün, Yusuf, Maxim, Bayo, Draguş