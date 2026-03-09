Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi CAS'tan kötü haber geldi.

GALATASARAY'IN SEYİRCİ YASAĞINA İTİRAZI REDDEDİLDİ

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı kulübe verdiği seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi.

Galatasaray'a CAS'tan kötü haber geldi: Seyirci yasağı başvurusu reddedildi - Resim : 2

GALATASARAY TARAFTARLARI ANFIELD'A GİDEMEYECEK

Böylelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacağı maçta taraftarının desteğinden yoksun olacak.