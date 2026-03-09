Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi CAS'tan kötü haber geldi.

GALATASARAY'IN SEYİRCİ YASAĞINA İTİRAZI REDDEDİLDİ

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı kulübe verdiği seyirci yasağı cezasına yapılan itiraz CAS tarafından reddedildi.

GALATASARAY TARAFTARLARI ANFIELD'A GİDEMEYECEK

Böylelikle Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacağı maçta taraftarının desteğinden yoksun olacak.