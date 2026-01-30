Galatasaray Daikin Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın, kulübüyle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2017 yılından bu yana hem Galatasaray’ın hem de Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olan İlkin Aydın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen törenle, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in katılımıyla yeni mukavelesini resmen imzaladı.

“İLKİN BİZİM GURURUMUZ”

Başkan Dursun Aydın Özbek, “İlkin, bizim gururumuz; Galatasaray’ın gururu, millî oyuncumuzdur. Galatasaray’a çok uzun zamandır hizmet veriyor. Ben özellikle bugüne kadar kulübümüz adına verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bizden yetişen önemli bir oyuncu; Türkiye için önemli, voleybol için önemli bir oyuncu. Bundan sonra da Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“EMEK VERİLEN YOL YARIDA BIRAKILMAZ”

İlkin Aydın ise, “Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Bana göre emek verilen bir yol yarıda bırakılmaz. Bu kulübün kapısından çok büyük hayallerle girdim ve bu hayallere ulaşmadan çıkacağımı düşünenler oldu. Bugün, ben de cevabımı konuşarak değil, aksiyonla verdiğimi düşünüyorum. İlk günkü gibi seviyorum ve desteklerini her zaman hissediyorum. Yanımda oldukları için hepsine çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.