Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakarak son 16’ya yükseldi ve bu turda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek. Son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart’ta, rövanşlar ise 17-18 Mart’ta oynanacak.

Galatasaray’ın bu başarısı nedeniyle Göztepe deplasmanında oynayacağı 27. hafta maçı ileri bir tarihe kaydırıldı. Aynı şekilde Samsunspor’un da Çaykur Rizespor deplasmanındaki lig mücadelesi ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce bu konuda şu duyuruyu yapmıştı:

“A Milli Takımımızın Mart ayında gerçekleştireceği ve 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları açısından büyük önem taşıyan karşılaşmalar öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart’ta yapılması öngörülen Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Mart’a alınmıştır. Avrupa kupalarında yer alan kulüplerimizin 17, 18 ve 19 Mart’ta düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçlarında tur atlamaları durumunda, bu kulüplerin 27. haftadaki lig karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”