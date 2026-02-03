Galatasaray, Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki Renato Nhaga transferinde Trabzonspor’un önüne geçti. Bordo mavililerin bitirme aşamasına getirdiği genç oyuncu için sarı kırmızılılar yaklaşık 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR SON AŞAMAYA GELMİŞTİ

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre; Trabzonspor ile Casa Pia arasındaki görüşmeler son aşamaya gelmişti. Ancak Galatasaray’ın devreye girmesiyle dengeler değişti. Sarı kırmızılı kulübün yaklaşık 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı, Casa Pia’ya ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay verileceği aktarıldı.

OULAI SÜRECİ GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Galatasaray, Trabzonspor’un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli yeteneği Christ Inao Oulai için girişimde bulunmuş ancak bordo mavili kulüpten ret yanıtı almıştı. Sosyal medyada yapılan karşılıklı göndermeler de yaşanan süreçte gerilimi artırmıştı.

GALATASARAY EREN MERT'İ DE İSTEMİŞTİ

Galatasaray’ın bir diğer girişimi ise Trabzonspor’un transfer operasyonlarında önemli rol oynayan Scout Şefi Eren Mert olmuştu. Sarı kırmızılıların ilgisine rağmen Eren Mert, Başkan Ertuğrul Doğan ile çalışmaya devam edeceğini açıklayarak teklifi geri çevirmişti.

NHAGA TRANSFERİ İKİ CAMİA ARASINDA İPLERİ GERDİ

Renato Nhaga transferinde yaşanan son dakika hamlesi, iki kulüp arasındaki rekabeti yeniden alevlendirdi. Trabzonspor’un bitirme aşamasına getirdiği bir transferin Galatasaray tarafından sonuçlandırılması, iki camia arasındaki ipleri yeniden gerdi.

Genç oyuncunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması beklenirken bu transfer hamlesi Oulai transferinde Trabzonspor'un tutumuna bir misilleme olarak yorumlanıyor.