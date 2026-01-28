Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etihad Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak dev maç için geri sayıma geçilirken Galatasaray taraftarlarının görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı.
Pep Guardiola'nın ekibine karşı verecekleri zorlu sınavda takımlarını yalnız bırakmayan sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesi Manchester sokaklarında dolaşarak marşlar söyledi.
Maç saati yaklaşırken taraftarların meşaleler yakarak mücadelenin atmosferine girdiği ve tezahüratlarda bulunarak sokakları inlettiği görüldü.
WE ARE GALA! pic.twitter.com/Of7UZptOQF— ultrAslan (@ultrAslan) January 28, 2026