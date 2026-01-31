Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 yenildiği Manchester City maçında sakatlık yaşayan Leroy Sane'nin durumu belli oldu.

GALATASARAY: SANE'NİN SAĞ AYAK BİLEĞİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi’nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané’nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

JUVENTUS MAÇLARINA YETİŞECEK Mİ?

Sane'nin sakatlığı teknik heyetin planlarını bozarken yıldız oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

A Spor'un haberine göre; tecerübeli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat'ta Juventus ile oynanacak ilk maça yetişecek.