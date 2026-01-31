Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıyı terk etmek zorunda kaldı

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, kongre üyesi Ahmet Çelebi'nin vefat haberini aldıktan sonra konuşma yapmadan Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

Ali Koç, Acı Haber Üzerine Toplantıyı Terk Etti
Ali Koç, toplantıya sonuna kadar katılmayı planlarken aldığı acı haber sonrası salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe eski Başkanı, Ahmet Çelebi’nin vefat haberini aldıktan sonra Faruk Ilgaz Tesisleri'ni terk etti.

Şekip Mosturoğlu'ndan Açıklama
Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç’un salondan ayrılma nedenini açıklayarak, "Değerli Divan Kurulu üyeleri, değerli bir üyemiz vefat etti. Yakınlarının haberi olmadığı için isim veremiyorum. Başkanımız Sayın Ali Koç, olay yerine intikal etti ve sizlerden özür diledi." ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un Tüm Alacaklarını Kulübe Hibe Etmesi
Ali Koç, Fenerbahçe’den olan yaklaşık 3.5 milyar TL tutarındaki tüm alacaklarını kulübe hibe etti. Ailesi ve varislerini kapsayan tüm hukuki evrakları imzalayarak kulübe teslim eden Koç, alacaklarından feragat etti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir önceki toplantımızda, borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borcu da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Kıymetli başkanımız, bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti" dedi.

Kaynak: Spor Servisi
