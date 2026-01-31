Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantıyı terk etmek zorunda kaldı

Ali Koç’un Tüm Alacaklarını Kulübe Hibe Etmesi

Ali Koç, Fenerbahçe’den olan yaklaşık 3.5 milyar TL tutarındaki tüm alacaklarını kulübe hibe etti. Ailesi ve varislerini kapsayan tüm hukuki evrakları imzalayarak kulübe teslim eden Koç, alacaklarından feragat etti.