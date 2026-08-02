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Galatasaray yeni sezonda taraftarının önündeki ilk sınavına Fransız ekibi Rennes'i konuk ettiği hazırlık maçında çıkıyor.

RAMS Park'ta saat 21:00'de başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

GALATASARAY-RENNES İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen

Rennes: Belazzoug, Frankowski, Aït Boudlal, Rouault, Nagida, Thomasson, Szymański, Camara, Blas, Nordin, Lepaul

GALATASARAY 1-1 RENNES CANLI ANLATIM

1' Oğuzhan Çakır'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Rennes maçı başladı.

Galatasaray, 3. dakikada Osimhen'le gole yaklaştı! pic.twitter.com/LaEDHKugCH — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

GALATASARAY OSIMHEN İLE GOLE YAKLAŞTI

3' Sara'nın sol kanattan kullandığı duran topta ceza sahası içerisine gelen ortaya Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Belazzoug topu son anda kornere çeldi.

Victor Osimhen'in kornerden gelen kafa vuruşunda kaleci Kilian Belazzoug başarılı! pic.twitter.com/L5tcqdQQXy — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

GALATASARAY İKİNCİ KEZ DURAN TOPTAN OSIMHEN İLE TEHDİT YARATTI

10' Gabriel Sara köşe vuruşundan yaptığı ortada bir kez daha Osimhen'i buldu. Nijeryalı yıldızın kafa vuruşunda Belazzoug üzerine gelen topu kontrol etti.

Galatasaray, Victor Osimhen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti! 🟡🔴 pic.twitter.com/72A8LZzO2H — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

OSIMHEN ÜÇÜNCÜ DENEMEDE AĞLARI HAVALANDIRDI

18' Maçın başından itibaren iki kez Rennes kalesini kafa vuruşlarıyla yoklayan Osimhen aradığı golü üçüncü denemede buldu. Rams Park'ta yeni sezonun ilk golünü atan Nijeryalı yıldız Galatasaray'ı öne geçirdi.

Rennes, Esteban Lepaul'ün golüyle durumu 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/wH6erISw0o — S Sport Plus (@ssportplustr) August 2, 2026

RENNES LEPAUL İLE SKORU EŞİTLEDİ

27' Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında Rennes'de topu kapan Mehdi Camara bekletmeden pası aktardı. Topla buluşan Lepaul önde yakalanan Uğurcan'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla skoru eşitleyen golü attı.