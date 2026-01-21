Süper Lig'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon başından itibaren gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Trabzonspor'un genç yeteneği Chrtist Inao Oulai'ye Galatasaray talip oldu.

AHMED KUTUCU GÖRÜŞMELERİ OULAI'YE SIÇRADI

İki kulüp arasında bir süredir Ahmed Kutucu'nun transferi için görüşmeler devam ediyordu. Trabzonspor milli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istese de Galatasaray anlaşma kapsamında zorunlu satın alma opsiyonu ekleme noktasında diretiyordu. Ahmed Kutucu transferinin çıkmaza girmesinin ardından Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

TRABZONSPOR GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray Oulai transferi için Trabzonspor'a 20 milyon Euro artı Ahmed Kutucu teklifinde bulundu. Ancak Bordo Mavililer bu teklifi reddetti.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ AKILLARA GELDİ

Sezon başında iki takım arasında yine astronomik bir transfer gerçekleşmiş ve Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır 33 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a katılmıştı.

Oulai konusunda Trabzonspor'un bu rakamdan da yüksek bir talebinin bulunduğu öğrenilse de Galatasaray'ın ikinci bir teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.