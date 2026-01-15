Galatasaray yönetimi, Ademola Lookman transferiyle ilgili gündeme gelen iddialara son noktayı koydu.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN LOOKMAN YANITI

Sarı kırmızılı yönetim, yaz döneminde yoğun bir şekilde ilgilendikleri Nijeryalı yıldızın transferi konusunda ortaya çıkan yeni iddialara cevap verdi.

Fenerbahçe'nin de ısrarla kadrosuna katmak istediği Lookman ile ilgili Galatasaray yönetimiyle yaptığı görüşmeyi aktaran gazeteci Can Özçelik, 'Lookman ile herhangi bir anlaşma olmadığını' ifade etti.

Öte yandan Galatasaray yönetiminin transfer gerçekleşme ihtimalinin de olmadığını vurguladığı aktarıldı.

ATALANTA YÜKSEK BONSERVİS TALEP EDİYOR

Afrika Uluslar Kupası'da harika bir turnuva geçiren Lookman için Atalanta'nın istediği yüksek bonservis ücreti transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.