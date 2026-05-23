Katılım şartı aranmadan düzenlenen genel kurulda, divan başkanlığı görevine Ahmet Kemal Kumkumoğlu getirildi.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra sandık kurullarının hazırlanması aşamasına geçildi.

Başkanlık seçiminde mevcut başkan Dursun Özbek tek aday olarak yer alırken, yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Üyelerin oy verebilmesi amacıyla Galatasaray Lisesi’nde 12 sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 15.00 itibarıyla tamamlanacak.

ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.