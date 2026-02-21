Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, İlhan Palut yönetiminde çıkış arayan Konyaspor'a konuk oldu.
KONYASPOR SÜRPRİZ SONUCA İMZA ATTI
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada; 75'te Adil Demirbağ ve 81'de Blaz Kramer'in golleriyle sürpriz bir sonuca imza atan Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
GALATASARAY 10 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Ligde 10 maç sonra kaybederek 55 puanda kalan Galatasaray ise ikinci sırada zirve takibini sürdüren ezeli rakibi Fenerbahçe'ye puanları eşitleme fırsatı verdi.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM: 'PAZARTESİ GÜNÜ KADIKÖY'DE OMUZ OMUZAYIZ'
Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'den Konyaspor-Galatasaray maçının bitiş düdüğüyle birlikte paylaşım geldi.
Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü Kadıköy’de omuz omuzayız!" ifadelerini kullanarak taraftarlarına çağrıda bulundu.
Pazartesi günü Kadıköy’de omuz omuzayız!#İnanFenerbahçe pic.twitter.com/96zbS1b9Ly— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 21, 2026