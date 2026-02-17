Türkiye'yi kabus gibi bir yaz bekliyor: Termometreler neye uğradığını şaşıracak

SICAKLIK GEÇTİĞİMİZ SENEYE GÖRE DAHA DA ARTACAK

Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral kesiminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle meydana gelen El Nino, küresel atmosfer dolaşımını değiştirerek dünya genelinde iklimi etkiliyor. Türkiye, okyanusa kıyısı olmamasına rağmen bu değişimden dolaylı olarak etkileniyor. El Nino yılları genel olarak daha uzun süreli sıcak hava dalgaları, düzensiz yağış rejimleri ve ani gelişen şiddetli fırtınalarla ilişkilendiriliyor.