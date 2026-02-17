Geçtiğimiz 2025 yılında Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık hissedilmişti. Türkiye’nin bazı bölgelerinde yer yer sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkmıştı.
Türkiye'yi kabus gibi bir yaz bekliyor: Termometreler neye uğradığını şaşıracak
Geçtiğimiz sene normallerin üzerine gerçekleşen sıcaklıkları 2026 yılında 2025’i aratacak. Yaz ayında El Nino etkisinin güçleneceği ve küresel sıcaklık yükselişinin artacağı iddia edildi.Derleyen: Baran Yalçın
Yaşanan sıcaklıklar orman yangınlara neden olmuş, ülke genelinde kuraklığın derecesi artmıştı.
“EL NİNO YÜKLENİYOR…”
2026 yazına dair dikkat çekici bir değerlendirme ortaya atıldı. "El Nino yükleniyor" ifadesiyle gerçekleşen tahminlerde, önümüzdeki yaz ayında rekor sıcaklıkların görülebileceği ve atmosferik dengesizliklerin artabileceği öne sürüldü.
SICAKLIK GEÇTİĞİMİZ SENEYE GÖRE DAHA DA ARTACAK
Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral kesiminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesiyle meydana gelen El Nino, küresel atmosfer dolaşımını değiştirerek dünya genelinde iklimi etkiliyor. Türkiye, okyanusa kıyısı olmamasına rağmen bu değişimden dolaylı olarak etkileniyor. El Nino yılları genel olarak daha uzun süreli sıcak hava dalgaları, düzensiz yağış rejimleri ve ani gelişen şiddetli fırtınalarla ilişkilendiriliyor.
Sosyal medya platformu X üzerinden hava durumu tahminleri ve analizleri aktaran Hava Forum hesabı, sıcaklık yükselişinin yanı sıra ekolojik ve meteorolojik risklere de vurgu yaptı. Sıcak ve nemli hava koşullarının sivrisinek popülasyonunda patlamaya sebep olabileceği, bunun da halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğinin altı çizildi.