Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray Noa Lang'ın ardından Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY ASPRILLA'YI BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Girona forması giyen 22 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmasına varan sarı kırmızılı yönetim Asprilla'yı bu gece İstanbul'a getiriyor. Asprilla'nın bu gece 23.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

NOA LANG İLE BİRLİKTE OYUN RİTMİNİ HIZLANDIRACAK

Bu sezon Girona formasıyla 17 resmi maça çıkan Asprilla 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı oyuncunun en belirgin özelliği hızı olarak öne çıkıyor. Noa Lang ile birlikte Asprilla Galatasaray'ın oyun ritmini belirgin şekilde artıracak.