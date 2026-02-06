Galatasaray, Mauro Icardi ile henüz sözleşme yenilemezken, spor kamuoyunda iddialar da peş peşe gelmeye başladı. Sezon sonunda serbest kalacak olan Icardi'nin yerine Osimhen'in arkasında yedek kalmayı problem etmeyecek bir golcü aranıyor.

HEDEFTE MİLLİ YILDIZ DENİZ GÜL VAR

Porto formasını terleten Deniz Gül'ü radarına alan Galatasaray, Portekiz ekibinden fiyat aldı. Daha önce 10 milyon eurodan kapıyı açan Porto, sarı-kırmızılılara yeni bir fiyat sundu.

Portekiz ekibiyle bir kez daha temasa geçen sarı-kırmızılılara bu kez 7.5 milyon euro yanıtını aldı.

Galatasaray'ın Milli futbolcu Deniz Gül için son kararını vermediği bilgisi edinilirken, ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda 21 yaşındaki futbolcu için yeniden nabız yoklayacağı kulislerde konuşuluyor.