Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın 6. dakikasında gol sevinci yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızı formayla 73. golünü kaydederek kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını aldı.

Maçın ardından Icardi, karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR REKOR"

Mauro Icardi: Büyük bir rekor. İşim gol atıp takım için en iyisini yapmaya çalışmak. Geldiğimden beri gollerimle hırsımla kupalar kazanarak takıma yardımcı olmaya çalıştım.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN İYİ TAKIMIYIZ"

Mauro Icardi: Türkiye'nin en büyük, en iyi takımıyız. Amacımız her zaman kazanmak.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİR TANESİNE KARŞI MAÇIMIZ VAR"

Mauro Icardi: Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı, Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesine karşı maçımız var. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde en büyük takımlara karşı oynamak için mücadele edersiniz.

GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Mauro Icardi: Bunlar şu an önemli değil. Camia ve benim için en iyisi neyse yapacağız. Önümüzdeki 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Daha sonra kulüp için benim için en iyisini konuşacağız.