Son günlerde yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarında. Çünkü altın fiyaları bir düşüyor. Bir yükseliyor. Gram altın dün 7 bin 600 liraya kadar yükselmişti. Gram altın bugün ise düşüş seyri göstererek 7 bin 400 liraya düştü. Peki yatırımcı ne yapmalı? Altın daha da düşer mi? Altın almak için doğru zaman mı?
İslam Memiş altın için tarih verdi: Yükselecek
Altın piyasası çok dalgalı bir grafik çiziyor. Altın yatırımcıları 'Altın almak için doğru zaman mı?' sorusuna yanıt ararken cevap altın uzmanı İslam Memiş'ten geldi. "Altında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum." diyen Memiş altının önümüzdeki haftadan itibaren yükseleceğini açıkladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Altın uzmanı İslam Memiş gram altının serbest piyasa şu an itibariyle 7 bin 350 lira seviyesinde olduğunu söyledi. Haber Global canlı yayına katılan Memiş, "Uzun vadeye odaklanıyoruz. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum." dedi.
Ons altının 4 bin 865 dolar seviyesinde olduğunu belirten İslam Memiş "Altında geri çekilme var. Bu düşüşleri bekleyenler vardı. Altın alımı için uygun bir seviye olduğunu düşünüyorum. İstikrarlı olan altın yatırımcısı uzun vadeye odaklanmalı." değerlendirmesi yaptı.
Uzmanlara göre altın kanadındaki bu hareketlilik yıl boyunca devam edecek.
Bu nedenle altın için uzun vadeli yatırımcı olmak önemli.
"Pazartesi günü altın alımı yapacak fakat ihmal eden yatırımcılar için bugünler alım için bir fırsat." diyen Memiş "Altında bu düşüşlerin kalıcı olma durumları biraz sıkıntılı. Amerika- İran gerilimi var malum. Başka nedenler de olabilir. O yüzden altında bu düşüşler çok kalıcı olmayabilir. Alım yönlü karar vermenin daha iyi bir karar olduğunu söyleyebilirim." dedi.
Memiş altının önümüzdeki haftanın itibaren yükselmesini beklediğini ifade etti ve yatırımcılar için alım fırsatı olduğunu vurguladı.
Gram altında düşüşlerin devam edip etmeyeceği ile ilgili 'Piyasalarda her şey mümklün. Uyarımı yileleyeyim. Bu yıl her ay altın yatırımcılarının sert dalgalanmalara hazır olması gerek. Manipilasyon piyasasını yıl boyunca göreceğiz. Pik seviyemiz altında 5800- 6 bin dolar seviyesine kadar beklemek ve orda altınla vedalaşmak bence mantıklı bir karar' dedi.