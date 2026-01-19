Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'e karşı kader maçına çıkacak.

GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

Rams Park'ta 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak zorlu karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

KOVACS TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARINA 8 KEZ ÇIKTI

Geçen sezon PSG'nin Inter'i 5-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi Final maçını yöneten Istvan Kovacs bugüne kadar 8 kez temsilcilerimizin Avrupa maçlarında düdük çaldı.

Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Lille 2-1 Fenerbahçe

PSG 5-0 Galatasaray

Burnley 1-0 Başakşehir

Başakşehir 2-0 Club Brugge

Zorya 1-1 Fenerbahçe

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Rosenborg 1-1 Karabükspor