Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'e karşı kader maçına çıkacak.
GALATASARAY-ATLETICO MADRID MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI
Rams Park'ta 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak zorlu karşılaşmanın hakemi belli oldu.
UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Atletico Madrid maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
KOVACS TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA MAÇLARINA 8 KEZ ÇIKTI
Geçen sezon PSG'nin Inter'i 5-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi Final maçını yöneten Istvan Kovacs bugüne kadar 8 kez temsilcilerimizin Avrupa maçlarında düdük çaldı.
Istvan Kovacs'ın yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
Lille 2-1 Fenerbahçe
PSG 5-0 Galatasaray
Burnley 1-0 Başakşehir
Başakşehir 2-0 Club Brugge
Zorya 1-1 Fenerbahçe
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Rosenborg 1-1 Karabükspor