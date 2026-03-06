Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında mekik dokuyan ünlü modacı Pınar Kerimoğlu, Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin etkilerini bizzat yerinde yaşadı. Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini bilgilendiren Kerimoğlu, Dubai’deki patlama seslerinden uçuş iptallerine kadar merak edilen her şeyi anlattı.

"FÜZE Mİ DÜŞÜYOR SANDIK?"

Olayların başladığı ilk günlerde büyük bir belirsizlik yaşandığını belirten Kerimoğlu, gökyüzündeki patlama seslerinin yarattığı korkuyu şu sözlerle ifade etti:

"Hayatımızda ilk defa duyduğumuz ve gördüğümüz seslerdi. 'Acaba füze bir yere mi düşüyor' dedik. Meğer o sesler havada patlatılma sesleriymiş. Patladıktan sonra yere düşen parçalar bazı yerlerde ateşlere sebep olmuş. Ancak sosyal medyada yayılan yüksek kulelerin yandığına dair görüntüler tamamen asılsız, hepsi fake."

DUBAİ’DE EĞİTİM VE ULAŞIMDA SON DURUM

Savaşın etkisiyle Dubai’de günlük hayatın geçici olarak durma noktasına geldiğini belirten ünlü modacı, ulaşım ve eğitimdeki aksamaları paylaştı:

Kerimoğlu, 3 Mart tarihli uçak biletlerinin sistemde direkt "iptal" olarak göründüğünü, havalimanlarının ise 4 Mart itibarıyla kademeli olarak açılmasının beklendiğini belirtti.

Şehirdeki okulların 2 gün boyunca tatil edildiği ve eğitimin online (çevrim içi) olarak devam ettiği bilgisini verdi.

Paniğin ardından Dubai'nin yavaş yavaş eski haline döndüğünü ve hayatın normale girdiğini vurguladı.



AİLE TABLOSU TAMAMLANDI: "HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Gerilimin ilk anlarında uçuşların durması nedeniyle eşi Yücel Kerimoğlu ile ayrı düşen Pınar Kerimoğlu, müjdeli haberi son paylaşımıyla verdi. Eşine kavuştuğunu belirten modacı, aile pozunu şu notla paylaştı:

"Merak edenler, mesaj atanlar; aile tamamlandı. Dubai'de her şey kontrol altında."