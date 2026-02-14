Gaziantep’in Nizip ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı’nda 51 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada ikinci karar açıklandı. İstinafın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 12 sanık yargılandı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanıklar ve avukatlar katıldı. CHP Gaziantep milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ile EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da duruşmayı takip etti.

16 yıl 8 aya varan cezalar

Mahkeme heyeti, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan iş yeri sahipleri Faik Öğüt ve Eyüp Öğüt’e 14 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Eyüp Öğüt tutuklanırken, Faik Öğüt hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aynı suçtan Nejdet Alpay 8 yıl 10 ay, fenni mesul ve proje müellifi Yılmaz Şahin Yurtyapan ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Müteahhit Hasan Hüseyin Sever ile iş yeri çalışanları Coşkun Şahin ve Ömer Şahin hakkında beraat kararı verildi. Firari müteahhit Abdullah Devrim Sever’in dosyası ise ayrıldı.

Belediye cephesinde ise Nizip Belediyesi eski imar işleri müdür yardımcısı Orhan Zoroğlu ile inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ve Bülent Bilici’ye 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Dönemin imar müdürü Mehmet Aslan hakkındaki dava zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.

“Mücadele yeni başlıyor”

Kararın ardından aileler gözyaşları içinde birbirine sarıldı. “Sonunda başardık” diyen müştekiler kararı alkışladı.

Ailelerin avukatı Ahmet Engin Sözen ise kararın tamamen adaletin sağlandığı anlamına gelmediğini belirterek, dosyanın yeniden istinaf ve Yargıtay sürecine taşınabileceğini söyledi. Sözen, “Bu karar mücadeleyle nelerin kazanılabileceğini gösterdi. Mücadeleye henüz yeni başlıyoruz” dedi.

Süreç nasıl gelişti?

Dava ilk olarak Temmuz 2024’te karara bağlanmış, bazı sanıklar beraat etmişti. Ailelerin tepkisi sonrası dosya istinafa taşınmış, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetmişti.

Birleştirilen dosyalar kapsamında müteahhitler, kamu görevlileri ve şantiye çalışanları yeniden yargılandı.