Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen yabancı uyruklu 3 şüpheliyi yakalamak için gece saatlerinde harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali’den açıklama

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik birimlerinin yeni bir stratejiyle çalıştığını belirterek, “Aynı yöntemle farklı sonuçlar almak mümkün değil. Bu doğrultuda yeni hedefler koyduk. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı” ifadelerini kullandı.

Vali Usta, operasyonu yürüten emniyet birimlerine ve sürece destek veren Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür etti.