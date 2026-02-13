Gaziantep’in Nizip ilçesinde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı 51 kişiye mezar oldu. İlçe merkezinde yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanına ilişkin davada 12 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bugün yapılacak ikinci karar duruşması öncesinde aileler Nizip Adliyesi önünde açıklama yaptı.

‘KADER DEĞİL’

Binada eşi ve iki kızını kaybeden Özlem Taşdemir şöyle konuştu:

"Bugün burada sadece bir dava için değil, yarım kalmış hayatlar için bulunuyoruz. Sevdiklerimizi bir doğal afetin sonucu olarak değil; ihmallerin, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun sonucu olarak kaybettik. Depremde binanın yıkılması kader değildir. Evet, deprem bir doğa olayıdır. Evet, depremi durduramazsınız. Ama binaları denetleyebilirdiniz. Kuralları uygulayabilirdiniz. Uyarıları ciddiye alabilirdiniz. Yapılması gerekenleri yapmış olsaydınız, biz bugün burada olmayacaktık.

‘HAYATIMIZ 6 ŞUBAT’TA İKİYE BÖLÜNDÜ’

Bizler; evlatlarını, eşlerini, anne babalarını, kardeşlerini toprağa vermiş aileleriz. Her birimizin hayatı 6 Şubat'ta ikiye bölündü. 6 Şubat öncesi ve sonrası… Artık bizim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizi bu acıyla yaşamaya mahkûm edenler özgürce yaşamaya devam etti. Bizler, en güvende olmamız gereken yerde, evimizde öldürüldük. Ancak adaletin yerini bulması, en azından başka ailelerin aynı acıyı yaşamaması için bir umut olabilir.

Bugün vereceğiniz karar ya sorumluluğu olanların gerçekten hesap verdiğini gösterecek ya da bundan sonraki ihmallere ve sorumsuzluklara cesaret verecek. Biz intikam istemiyoruz. Biz, sorumluluğu olanların hesap vermesini istiyoruz. Çünkü cezasızlık yeni ihmalleri doğurur. Adalet ise hayat kurtarır. Tek beklentimiz, hukuka, vicdana ve kamu yararına uygun bir karar verilmesidir. Biz merhamet değil, adalet istiyoruz."

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da ailelere destek verdi.