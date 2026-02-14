Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği görevine İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul getirildi. Senegal nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine ise Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nda da görev değişikliği yapıldı. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alınırken, bu göreve Ünal Eryılmaz atandı.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.