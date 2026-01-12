Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Beşiktaş Kulübü’nün Fulya’daki spor tesislerini kapsayan alanı “rezerv yapı alanı” ilan etti. Bu kararla bölgeye ticaret ve konut amaçlı 10 katlı bir rezidans bloğu inşa edilecek.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 9 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla, Fulya’da 20 bin metrekareden büyük alanı rezerv yapı alanı olarak belirlediklerini ve yeni imar planını askıya çıkardıklarını duyurdu.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, Bakanlığın 29 Ağustos 2025 tarihli kararıyla “afet riski” gerekçesiyle bu kapsama alınan spor kompleksi için hazırlanan planda, alanın artık sadece belirli saatlerde kullanılan spor sahası olmaktan çıkarılarak “sürekli yaşayan, farklı ihtiyaçlara cevap veren kentsel çekim merkezi” haline getirileceği ifade edildi.

Rapor, fonksiyon değişikliğini “Beşiktaş’ın ticaret ve hizmet odaklı gelişim potansiyelini destekleyeceği ve alanın daha etkin kullanılacağı” ifadeleriyle gerekçelendiriyor.

Alanın en büyük parseli Beşiktaş Kulübü’ne aitken, diğer parseller Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beşiktaş Belediyesi mülkiyetinde. Bölgede BJK Süleyman Seba Spor Salonu, voleybol şubesi, Şevket Belgin Spor Salonu ve Dikilitaş Spor Kulübü halı sahaları bulunuyor.

CAMİ ALANI DETAYI

Daha önceki planda “spor alanı” ve “zemin altı otopark” olarak geçen alan, yeni planda “ticaret + konut”, “cami alanı”, “park alanı” ve “belediye hizmet alanı” fonksiyonlarına kavuşuyor.

Plan değişikliği için 24 kurumun görüşü alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu parsellerde Beşiktaş Belediyesi’nin “Dikilitaş Spor ve Yaşam Merkezi” projesinin bulunduğunu ve alanın planlanan tünel projesi koruma kuşağında yer aldığını bildirdi. DSİ ise yaklaşık 30 metre mesafede mevsimsel dere geçtiğini ve bölgenin yeraltı suyu işletme sahası içinde olduğunu vurguladı.

İstanbul İl Müftülüğü’nün görüşünde ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Emlak Konut arasında imzalanan protokole dikkat çekildi. Protokolde mevcut dini tesislerin korunması ve yeni planda kuran kursu, gençlik merkezi ile aile ve dini rehberlik bürosu için “dini tesis alanı” ayrılması gerektiği belirtiliyor.

PLANIN DETAYLARI

Ticaret ve konut alanı olarak belirlenen 15 bin 407 metrekarelik bölümde 10 katlı blok yapılacak. Binanın %70’i konut, %30’u ticari alan olacak. Proje ile bölgeye 464 kişilik ek nüfus gelecek.

Söz konusu alan, bölgedeki lüks konut projelerinin kalbinde yer alıyor. DAP Yapı’nın Marmara Üniversitesi eski Nişantaşı kampüsü arazisindeki lüks konut projesinin tam karşısında ve Polat Fulya projesinin hemen yanında konumlanan tesislerin dönüştürülmesiyle, Fulya’daki lüks konut aksı tamamlanmış olacak.