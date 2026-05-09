Kütahya'nın Gediz ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketin yanındaki rampaya park edilen otomobilin, sürücüsü içinde olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. Eğimli yolda hızla geri geri gitmeye başlayan araç, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton ihata duvarını aşarak aşağıya düşmek üzereyken doğal gaz ana hattı borusuna takıldı. Arka tekerleği boşlukta kalan ve gövdesi sarı doğal gaz borusunun üzerinde dengede duran aracı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve bölge doğal gaz acil ekipleri sevk edildi.

Olası bir patlama veya doğal gaz sızıntısına karşı ekipler bölgede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Askıda kalan otomobil, doğal gaz borusuna ve çevreye daha fazla zarar vermemesi için olay yerine çağrılan vinçli çekici yardımıyla titiz bir operasyonla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri aracın boşlukta asılı kaldığı anları şaşkınlıkla takip etti. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.