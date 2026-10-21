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Kaynak: AA

Fransa parlamentosunun üst kanadı Senatoda görüşülen tasarı, milletvekillerinin daha önce verdiği onayın ardından son aşamayı da geçti. Böylece tasarı, parlamentoda nihai olarak kabul edilmiş oldu.

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMA ŞARTI

Fransa'da bir yasa tasarısının parlamentodan geçebilmesi için Senato ve Ulusal Meclisin aynı metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Tasarının resmen yürürlüğe girebilmesi için ise Resmi Gazete'de yayımlanması şartı bulunuyor.

"KARA KANUN" KÖLELİĞİ DÜZENLİYORDU

Fransa'da 1685 yılında yürürlüğe giren "Kara Kanun", sömürge döneminde Fransız kolonilerinde köleleştirilen insanların yaşamlarına ve dini uygulamalarına ilişkin hükümler içeriyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak tanımlayan düzenleme, köle ticaretinin yasal dayanaklarından biri olarak kullanılıyordu.

Fransa'nın 1848 yılında köleliği kaldırmasıyla "Kara Kanun" yasal geçerliliğini kaybetti. Ancak düzenleme, aradan geçen zamana rağmen resmen yürürlükten kaldırılmadı.

PARLAMENTO SÜRECİ TAMAMLANDI

Guadeloupe Milletvekili Max Mathiasin tarafından sunulan yasa tasarısı, mayıs ayında parlamentonun alt kanadı Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti. Senatonun da tasarıya onay vermesiyle parlamentodaki süreç tamamlandı.