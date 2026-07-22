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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Fransa Ulusal Meclisi ve Senato, 2018 ve 2019 yıllarında yasaklanan acetamiprid ve flupyradifurone isimli kimyasalların şeker pancarı, elma ve fındık üreticilerine destek amacıyla belirli şartlarda yeniden kullanılmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti.

KARARA TEPKİ GÖSTEREREK KOLTUĞU BIRAKTI!

Tasarının parlamentoda kabul edilmesinin ardından Çevre Bakanı Monique Barbut, Elysee Sarayı ile ipleri kopardı ve karara tepki göstererek istifa etti.

Tarım Bakanı Annie Genevard ise kış aylarındaki çiftçi protestolarını hatırlatarak söz konusu kararı savunurken ilaçların sadece alternatifin bulunmadığı acil durumlar için sınırlı süreyle kullanılacağını Avrupalı rakiplerle rekabet edebilmek adına adımın şart olduğunu ileri sürdü.

KARARI “FELAKET” OLARAK DEĞERLENDİRDİ!

Yasanın kabul edilmesinin ardından Greenpeace, hükümetin bilimi, sağlığı, çevreyi ve halkın iradesini ayaklar altına aldığını ifade eden bir açıklamada bulunmuştu. Fransız Arıcılar Birliği Temsilcisi Henri Clement ise parlamento kararını tam anlamıyla bir felaket olarak nitelendirmişti.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İMZA VERMİŞTİ!

Söz konusu düzenleme, geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla yurttaşın imzaladığı dilekçenin ardından Fransa Anayasa Konseyi tarafından halk sağlığına aykırı bulunarak iptal edilmişti.