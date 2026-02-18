Günay Avrupa ülkeleri İspanya, Portekiz ve Fransa’yı Nils fırtınası vurdu. Fransa’da 10 Şubat’tan itibaren etkili olan Nils fırtınasında 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de kayboldu.

Lot-et-Garonne vilayetinde 3 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildiren yetkililer, Charente-Maritime vilayetine bağlı Saintes kentinde ise 2 bin evde su baskınları meydana geldiğini duyurdu.

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, ülkenin batısındaki 4 vilayette alarm seviyesinin kırmızı, 9 vilayette ise turuncu olduğunu açıkladı.

İspanya ve Portekiz'i vuran Nils Fırtınası, İspanya'da 5 kişinin yaralanmasına, 100'den fazla uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.