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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın finalinde ABD ile Fransa karşı karşıya geldi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren ABD, rakibini 97-79 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Fransa, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı bir ara 14 sayıya kadar çıkaran Fransa, ABD'nin geri dönüşüne rağmen soyunma odasına 45-43 üstün gitti.

ABD İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Üçüncü periyotla birlikte maçın havası tamamen değişti. Hücumda ritmini bulan ABD, Fransa karşısında farkı açarak final periyoduna 73-57 önde girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve farkı bir ara 27 sayıya kadar yükselten ABD, mücadeleyi 97-79 kazanarak kupanın sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 5, TOPLAMDA 12. ŞAMPİYONLUK

ABD, bu sonuçla Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda üst üste 5'inci, toplamda 12'nci şampiyonluğunu elde etti.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükselen Fransa ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.