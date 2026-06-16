2026 Dünya Kupası heyecanı Fransa-Senegal karşılaşmasıyla devam ediyor.

FRANSA-SENEGAL MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Metlife Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayacak I Grubu'nun ilk maçında iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Fransa-Senegal maçının ilk 11'leri belli oldu: Deschamps'tan Kante kararı - Resim : 1

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI MÜCADELEYE YEDEK BAŞLIYOR

Fransa'da Fenerbahçli yıldız N'Golo Kante, Senegal'de ise Galatasaraylı Ismael Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye yedekler arasında yer aldı.

Fransa-Senegal maçının ilk 11'leri şöyle:

Fransa: Mike Maignan, Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba,Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Michael Olise, Adrien Rabiot, Desire Doue, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe

Senegal: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gueye
Lamine Camara, Krepin Diatta, Ismaila Sarr, Pape Gueye, Sadio Mane, Nicolas Jackson