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2026 Dünya Kupası heyecanı Fransa-Senegal karşılaşmasıyla devam ediyor.

FRANSA-SENEGAL MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Metlife Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayacak I Grubu'nun ilk maçında iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI MÜCADELEYE YEDEK BAŞLIYOR

Fransa'da Fenerbahçli yıldız N'Golo Kante, Senegal'de ise Galatasaraylı Ismael Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye yedekler arasında yer aldı.

Fransa-Senegal maçının ilk 11'leri şöyle:

Fransa: Mike Maignan, Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba,Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Michael Olise, Adrien Rabiot, Desire Doue, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe

Senegal: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gueye

Lamine Camara, Krepin Diatta, Ismaila Sarr, Pape Gueye, Sadio Mane, Nicolas Jackson