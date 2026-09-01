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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Çevik CPS (Kıbrıs Fotoğraf Derneği) tarafından düzenlenen CIDPC (Kıbrıs Uluslararası Digital Fotoğraf Yarışması)’nda Altın Madalya kazanmıştır. CIDPC her yıl düzenlenen ve dünya genelinde fotoğraf sanatçılarının katıldığı prestijli bir yarışmadır.

Mehmet Çevik’in fotoğraf yarışmasında kazandığı altın madalya kargo ile adresine gönderilmiştir. Ancak yarışmada kazanılan madalya gümrük yetkilileri tarafından ithal ürünmüş gibi işlem görüyor. Bilgi isteniyor. Daha önce katıldığı yarışmalardan kazandığı ödüller ile ilgili aynı işleme tabi tutulması nedeniyle sanatçı CİMER’e durumu şikayet ediyor.

CİMER’den gelen cevap; “Başvurunun incelenmiştir. Uluslararası yarışmalarda kazanılan ödüllerin teşvik edici belgelerinin ibraz eBdilmesi ve söz konusu ödüllerin gayri ticare olması şertğyle 2009’15481 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 65. Madde hükmü kapsamında işlem tesis edilerek gümrük vergileri aranmaksızın teslimi mümkün bulunmaktadır. Bu itibarla kazanılan ödüllerin muafiyet kapsamında teslim edilebilmesi için mevzuat hükmünde belirtildiği üzere teşvik edici belgelerinin Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir. Bilginize sunulur. “ denilmektedir.

Bu bilgide yeterli görülmüyor, tekrar istekte bulunuluyor. “Yarışmayı düzenleyen, madalyayı tarafınıza gönderen firma tarafından yazı gerekmektedir.” Deniyor.

Yarışmayı düzenleyen kuruluştan yazı rica ediliyor. Bu hususta Türk Gümrük yetkililerinin bilgilendirmesi talep ediliyor. İlgili kuruluş hemen konu hakkında açıklama ve gereken bilgilendirmeyi içeren bir yazıyı gönderiyor.

“İlgili Makama ; “İşbu yazı ile Mehmet Çevik’in CIDPC 2026 Fotoğraf yarışmasına katıldığını teyit ederim. Bu yarışmada fotoğraflarından biriyle en yüksek puanı alarak, Altın Madalya kazanmıştır. Söz konusu madalya UB0028924**** takip numarası ile taahhütlü posta yoluyla gönderilmiştir. Bu paketin içeriği yukarıda belirtilen madalyadan oluşmaktadır. Gümrük yetkilileri gerekli incelemeyi yapabilirler. Madalyanın hiç bir ticari değeri yoktur ve yukarıda belirtildiği üzere yarışma galibi Mehmet Çevik’e verilmiş bir ödüldür. İlave bilgi veya açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde lütfen benimle iletişime geçiniz. Saygılarımla.” Alexis Saveriades EFI**-d2 C**PC 2026 Salon Başkanı FİAP irtibat görevlisi.

Gümrük yetkililerinde gelen cevap.”Göndermiş olduğunuz yazı resmi yazı hükmünde geçerli değildir. Kurumlar arası resmi yazışma şeklinde iletilmesi rica olunur.”

Ve Uluslararası bir yarışmada kazanılan “Ödül” geri gönderiliyor. Gönderilen ödül zarfının üzerinde İngilizce olarak “Fotoğraf yarışmalarından kazanılan ödüldür. Maddi değer yoktur.” İbaresinin yer almasına rağmen. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Çevik’in son sözü “Uluslararası yarışmalarda ödül aldığım için seviniyordum. İşin zor yanı kazanılan ödülü gümrükten alma başarısını göstermekmiş!”