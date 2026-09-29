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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 12 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheliler, Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer, adliyeye sevk edildi.

Emin Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Yunus Caf tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FON KRİZİ NEDİR? FON KRİZİ NEDEN, NASIL OLDU?

Fon krizi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verileri istemesiyle başladı.

Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı.

Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınırken, bunlardan 6'sının tutuklanmasına hükmedildi. Böylece tutuklananların sayısı 51'e ulaştı.

Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı. Erdin Özel hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan 28 Eylül'de yayımlanan bilgilere göre soruşturma kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.