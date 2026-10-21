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Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda fon krizinin nedenlerinin, yatırımcıların ve kamunun uğradığı zararların yanı sıra denetleyici kurumların sorumluluklarının araştırılması amacıyla YENİ Parti tarafından sunulan Meclis araştırması önergesi görüşüldü. Önerge, yapılan oylamada AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Partilerin grup önerilerinin ele alındığı birleşimde YENİ Parti adına söz alan Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, fon krizine ilişkin Meclis’te görüşülmeye başlanan kanun teklifini eleştirerek bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

"BU İŞ BİR KANUNLA TEMİZLENEMEYECEK KADAR BÜYÜKTÜR"

Arpacı, hazırlanan düzenlemenin krizin boyutlarını karşılamaktan uzak olduğunu savunarak, “Dün görüşülmeye başlanan bu kanun tam bir fiyaskodur, dağ fare doğurmuştur, acilen bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bu iş bir kanunla temizlenemeyecek kadar büyüktür” dedi.

Konuşmasında sermaye piyasalarına duyulan güvenin ciddi zarar gördüğünü belirten Arpacı, yatırımcıların yıllarca biriktirdikleri paraları yeniden bu piyasalara güvenerek yatırmakta tereddüt yaşayacaklarını ifade etti. Fon krizinin etkilerinin borsa, bireysel emeklilik sistemi, şirket tahvilleri ve finansman bonolarıyla borçlanan özel sektör üzerinde daha da büyüyebileceğini ileri sürdü.

YENİ Partili Arpacı, fon mağdurlarına yapılması planlanan ödemeleri de eleştirdi. Arpacı, “Mağdurlara ölümü gösterip sıtmaya razı etmekle bu iş olmaz” diyerek, 1 milyon liranın altında parası bulunanlara anapara ve enflasyon farkı ödeneceği yönündeki yaklaşımın mağduriyetleri gidermek için yeterli olmayacağını savundu.

ŞİMŞEK'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Arpacı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Bir musibet bin nasihatten iyidir. Para piyasalarımız bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” sözlerine de tepki gösterdi.

Söz konusu düzenlemenin kalıcı bir denetim ve güven mekanizması oluşturmadığını öne süren Arpacı, teklifin “kişiye ve duruma göre” hazırlandığını iddia etti.

Fon tasfiyelerine ilişkin sorular da yönelten Arpacı, üç şirkete ait 53 fondan 18’inin tasfiye edildiğini, geriye kalan 35 fonun ise hâlâ TEFAS’ta işleme açılmadığını söyledi. Arpacı, söz konusu fonlarda kaç kişinin yatırımının bulunduğunun ve toplam varlık büyüklüğünün ne kadar olduğunun açıklanmasını istedi.

Şirketlerin, fonların TEFAS’ta işleme açılması için Sermaye Piyasası Kurulu’nun izin vermediğini belirttiğini, SPK’nın ise kararın şirketlerin inisiyatifinde olduğunu ifade ettiğini aktaran Arpacı, “Bunu bir çözün arkadaşlar, burada çok fazla mağdur var” ifadelerini kullandı.

Arpacı, konuşmasının sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da çağrıda bulundu. Fonlarda parası bulunan KOBİ’lerin ve işletmelerin ödeme güçlüğüyle karşılaşabileceğini belirten Arpacı, konunun önemine dikkat çekti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından YENİ Parti’nin Meclis araştırması önergesi Genel Kurul’da kabul edilmedi.