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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hakkında basın ve yayın organlarında yer alan iddiaların asılsız olduğunu savundu. İddiaların kendisini, ailesini ve meslek hayatını hedef aldığını belirten Gönül, gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını ihlal eden haber ve içeriklere karşı hukuki ve cezai yollara başvuracağını açıkladı.

Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, son günlerde basın ve yayın organlarında hakkında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“Kamuoyuna duyuru” başlığıyla yayımladığı açıklamada Gönül, söz konusu iddiaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu ifade ederek itibarını hedef alan ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

İddialara konu olan şirketin de kamuoyuna yaptığı açıklamada böyle bir olayın yaşanmadığını bildirdiğini ve iddialara dayanak gösterilen paylaşımın geri çekildiğini hatırlatan Gönül, buna rağmen aynı iddiaların yeniden gündeme getirilmesini kabul edilemez bulduğunu belirtti.

“AİLEM VE MESLEK HAYATIM DA HEDEF ALINIYOR”

Açıklamasında, iddiaların yalnızca kendisini değil, ailesini ve yıllardır sürdürdüğü meslek hayatını da hedef aldığını vurgulayan Gönül, hiç kimsenin asılsız iddialar üzerinden bir kişinin onurunu, saygınlığını ve itibarını zedeleme hakkına sahip olmadığını kaydetti.

Basın özgürlüğünün, kişilerin somut bir dayanak olmadan suçlu ilan edilmesine ve gerçek dışı iddiaların tekrar tekrar yayımlanmasına gerekçe yapılamayacağını savunan Gönül, bu tür yayınların kamuoyu nezdindeki itibarına zarar verdiğini dile getirdi.

“SESSİZLİĞİMİN İDDİALARIN KABULÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İZİN VERMEM”

Bugüne kadar hukuka, devlet kurumlarına ve adaletin üstünlüğüne duyduğu saygı doğrultusunda hareket ettiğini belirten Gönül, sessizliğinin söz konusu iddiaları kabul ettiği şeklinde yorumlanmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Gönül, açıklamasında, hakkında yayımlanan gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya kişilik haklarını ihlal eden haber ve içeriklere karşı yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki ve cezai yollara başvuracağını bildirdi.