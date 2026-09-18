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Borsa İstanbul’da fon piyasasında yaşanan likidite sıkışıklığının sert satışlara dönüşmesinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) işlemlerine çevrildi.

Reuters’ın dört bankacının öncü verilere dayanan hesaplamalarından aktardığına göre TCMB, çarşamba günü piyasaya 5 ila 5,2 milyar dolar arasında döviz satışı gerçekleştirdi. Hesaplamalara göre satış, piyasalarda oynaklığın ve likidite baskısının arttığı bir dönemde geldi.

BIST 100 YÜZDE 5,54 GERİLEDİ

Fon piyasasında başlayan nakit sıkışıklığı 15 Eylül’den itibaren belirginleşti. Artan yatırımcı çıkışlarını karşılamak isteyen bazı fonların nakit yaratmakta zorlanmasıyla ödeme aksamaları yaşandı.

Pusula Portföy, bazı fonlarında iade ödemelerinin zamanında gerçekleştirilemediğini duyurdu. Bir sonraki gün Tera Portföy de bünyesindeki para piyasası ve hisse senedi fonlarında temerrüt durumu oluştuğunu açıkladı.

Fonların nakit ihtiyacını karşılayabilmek için portföylerindeki varlıkları satacağı beklentisi Borsa İstanbul’daki satış baskısını artırdı. Seans sırasında devre kesicilerin devreye girdiği BIST 100, günü yüzde 5,54 kayıpla tamamladı.

SPK'DAN FONLAR İÇİN TASFİYE KARARI

Piyasalardaki gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir dizi tedbir açıkladı. Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranı 2 Ekim’e kadar geçici olarak yüzde 35’ten yüzde 20’ye indirildi.

Ardından 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’taki fonlarında işlemler durdurulurken, tasfiye kapsamına alınan fonlara ilişkin süreç başlatıldı. Söz konusu fonların toplam büyüklüğünün 800 milyar liranın üzerinde olduğu ve 500 binden fazla yatırımcıyı ilgilendirdiği belirtiliyor.

SPK ayrıca usulsüz hisse işlemlerine ilişkin suç duyuruları, işlem yasakları ve lisans iptalleri dahil çeşitli tedbirlerin uygulandığını bildirdi.