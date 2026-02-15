Ramazan ayına kısa süre kala gıda fiyatlarındaki artış vatandaşın alışveriş maliyetini yükseltti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçen yıl yaptığı Ramazan alışverişini bu yıl aynı markette aynı ürünlerle tekrarlayarak fiyat değişimini karşılaştırdı.

Öztürk’ün paylaştığı verilere göre geçen yıl 3 bin 954 TL tutan alışveriş, bu yıl 5 bin 919 TL’ye çıktı. Böylece Ramazan sepetindeki artış yaklaşık yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Karşılaştırma sepetinde kıyma, hurma, zeytin, peynir, yağ çeşitleri, bakliyat, makarna, un ve şeker gibi temel gıda ürünleri yer aldı. Öztürk, özellikle bazı ürünlerde fiyat artışının çok daha yüksek olduğunu belirterek, geçen yıl 1.700 TL olan pastırmanın bu yıl 3.500 TL’ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri ile vatandaşın hissettiği fiyat artışları arasında fark bulunduğunu savunan Öztürk, resmi enflasyon oranlarının sahadaki maliyet artışlarını tam yansıtmadığını ifade etti.

Alışverişe katılan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de bazı temel gıda ürünlerinde fiyat artışının yüzde 80-90 seviyelerine ulaştığını belirtti.

Ramazan öncesi artan gıda fiyatları, vatandaşın iftar ve sahur hazırlıklarını zorlaştırırken, özellikle dar gelirli kesimin alışverişte daha temkinli davranmak zorunda kaldığı belirtiliyor.