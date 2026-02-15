İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı, Ankara İvedik TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nda polis memuru Melih Okan Keskin’in darbedilerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından Esenyurt’taki TÜVTÜRK istasyonu önünde basın açıklaması yaptı.

Partililer, hayatını kaybeden polis memuru için siyah çelenk bırakırken, olayın ardından araç muayene sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Parti adına konuşan İlçe Başkan Yardımcısı Taner Saraç, yaşanan olayın kamu hizmeti sunan kurumlarda denetim mekanizmalarının sorgulanmasına yol açtığını söyledi.

Saraç, şirketin kamusal bir hizmet yürüttüğünü belirterek TÜVTÜRK’ün kamulaştırılması gerektiğini savundu. Olayda sorumluluğu bulunan kişilerin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini ifade eden Saraç, güvenlik ve denetim süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca kamu güvenliği, özelleştirme politikaları ve araç muayene ücretlerine ilişkin eleştiriler de dile getirildi. Partililer, basın açıklamasının ardından istasyon önüne siyah çelenk bırakarak protestoyu sonlandırdı.