Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar’ın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye gerçekleştirdiği ziyaret sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bakan Çiftçi’nin görüşmeye ilişkin fotoğraf ve teşekkür mesajını X hesabından paylaşmasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı.

Paylaşımda Çiftçi, “1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar’a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Mesaja eklenen fotoğrafta iki isim birlikte görüntülendi.

Ziyaretin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun tartışma başladı. Çok sayıda kullanıcı, Ağar’ın geçmişteki siyasi ve yargı süreçlerini hatırlatarak ziyareti eleştiren yorumlar yaptı.

1990’lı yıllarda İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Ağar, sonraki yıllarda çeşitli davalarla gündeme gelmiş, 2013 yılında “suç örgütü kurmak” suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edilmişti.

Ziyaretle ilgili taraflardan ek bir açıklama yapılmadı.