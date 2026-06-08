Daha önce aldığı üç ayrı maaşın kendisine yetmediğini belirterek kamuoyunda uzun süre tartışılan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Fiskobirlik Başkanı Lütfi Bayraktar, bu kez çok konuşulacak bir "lüks rezidans" kriziyle gündemde. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in ortaya attığı çarpıcı iddiaların ardından, konu 1 milyon liralık bir tazminat davasıyla mahkemelik oldu.

FINDIK ÜRETİCİSİNİN PARASIYLA SİYASİ MESAİ İDDİASI

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, üç farklı kurumdan maaş alan Lütfi Bayraktar’ın, Ankara’da lüks bir rezidans kiralattığını ve bunun faturasını kuruma kestiğini öne sürdü.

Adıgüzel’in iddialarına göre; başkentte tutulan bu lüks daire, fındık üreticisinin sorunlarını çözmek veya Fiskobirlik'in kurumsal işlerini yürütmek amacıyla değil, tamamen Bayraktar’ın şahsi siyasi faaliyetleri için kullanılıyor. Üstelik bu rezidansın kira ve diğer gider bedelleri de doğrudan Fiskobirlik’in kasasından ödeniyor.

YÖNETİM KURULUNDAN "YÜZDE 10" İDDİASI

CHP'li vekilin ortaya attığı iddialar yalnızca rezidans tahsisiyle sınırlı kalmadı. Adıgüzel, Fiskobirlik yönetim kurulu üyelerinin her ay aldıkları maaşın yüzde 10’unu Lütfi Bayraktar’a aktardıklarını öne sürerek tartışmanın boyutunu büyüttü.

İDDİALARA TAZMİNAT DAVASIYLA CEVAP VERDİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; geçmişteki "Milletvekili maaşı az, yetmiyor" çıkışının ardından yeni iddiaların hedefi olan AKP'li Lütfi Bayraktar ise iddialara yargı yoluyla yanıt verdi.

Lüks rezidans ve maaş kesintisi iddialarını yargıya taşıyan Bayraktar, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e karşı tam 1 milyon liralık tazminat davası açtı.