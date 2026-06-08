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Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında meydana gelen şiddetli deprem, bölgede endişeye yol açtı. İlk olarak 7,3 büyüklüğünde duyurulan sarsıntının büyüklüğü daha sonra 8,2 olarak revize edildi.

Almanya merkezli Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ), depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Kurum, ilk değerlendirmede 7,3 olarak açıkladığı büyüklüğü yapılan incelemelerin ardından 8,2'ye yükseltti.

TSUNAMİ UYARI YAPILDI

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı Sistemi harekete geçerek olası tsunami riskine karşı uyarı yayımladı. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.