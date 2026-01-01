İTO’ya üye işletmelerde temmuz ayında ekmek fiyatı yüzde 20 artışa gitmişti. Sıklıkla satılan 240 gram ekmek 18 liraya gelmişti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı yeni yılın ilk gününde ekmek, simit fiyatları ve fırıncıların sorunlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Balcı, 2026 yılında sevindirici haber verdi.

BALCI: EKMEK FİYATINDA HENÜZ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Balcı, 2026 yılında vatandaşın temel gıdası olan ekmekte henüz zam yapmayı düşünmediklerini açıkladı. Balcı, “29 Aralık tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan söz eden Balcı, "2025 yılının sekizinci ayında fiyat değişikliği olduğunda ekmeğin kilogram fiyatı 75 lira olduğunu asgari ücretin artmasıyla birlikte o gün 900 lira olan un fiyatının 950, bin, bin 150 liraya çıkmasına rağmen maya fiyatının 600 liradan 970 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok” dedi.

Son 2 yıla bakıldığında ekmek fiyatının ortalaması olarak yüzde 37,5 değiştiğini söyleyen Balcı, “Son 3 yılı baz alırsanız bu da yüzde 30’a denk geliyor. Ekmek fiyatları Türkiye enflasyonuna göre çok uygun seyretmiş oluyor. Kimse bizim esnafımızın üzerine taşıyamayacağı yük yüklemeye kalkamasın dedik. Zincir marketlerin ekmek iadesi hususunda kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Zincir marketlere benim esnafım 150 ekmek götürüp ertesi gün 40-50 ekmek geri aldığında bunu yasayla yönetmek mümkün değil. Eğer çeki düzen vermezlerse bu konuda yaptırım neyse yapmak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.