2025 yılının en çok kazandıran 2 yatırım aracı altın ve gümüş fiyatları 2025'in son saatlerinde çok sert bir geri çekilme ile sarsıldı. "Piyasaların bir bileni" olarak tanınan ünlü ekonomist İslam Memiş 2025 yılının son saatlerinde 2026 yılıyla ilgili öyle bir bilgi verdi ki... İslam Memiş katıldığı canlı yayında 2026 yılı için çok kiritik uyarılarda bulunurken yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altınla ilgili hem yatırımcıları uyardı hem de 2026 yılının kazandıracak yatırımını duyurdu.

Memiş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "önümüzdeki 6 ay boyunca yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin biz devamını bekliyoruz. Mesela ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında ilk hedefimiz de 8 bin TL seviyesi var" diyerek gümüşte manipülasyon riskini vurgulamıştı. Memiş "2026 yılında gümüşün şampiyon olacağını söylemiştik ancak son 2 haftada yaşanan agresif yükseliş nedeniyle gümüşü 2026 şampiyonluk listesinden çıkardık” demişti.

İslam Memiş TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu ve altın ve gümüşü tahtından edecek yeni yatırım aracını açıkladı.

Ünlü ekonomist Memiş gümüş için Çin'deki gelişmeleri işaret etti ve "Özellikle Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. Gümüşte teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. Biraz beklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

2026 yılının ilk yarısında gümüş fiyatlarında yeni rekorların gelebileceğini iddia eden İslam Memiş, "Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. ons bazında 80 dolar üzerinde direnç beklense de yılın ikinci yarısında değerli metaller mola verecektir" dedi.

2026 yılının ikinci 6 ayında kadar değerli metaller için mola vakti olacağını belirten İslam Memiş değerli metallerin molası sırasında Türk Lirası veya Dolar bazlı piyasalarda pozitif bir seyir beklediğini söyledi.

"Belki 2026 yılında bir seçim ekonomisi modeline gidilebilir diye tahmin diyorum. Kredi musluklarının kısmen açılacağı, teşvik ve yapılandırmanın tekrar geleceği bir dönem bizi bekliyor." ifadelerini kullanan İslam Memiş "TL bazlı veya dolar bazlı piyasalar pozitif yönde etkileyebilir. Enflasyon rakamlarındaki düşüşler de etkili olacaktır Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek olsa da yılın ilk yarısında enflasyon düşüşleri 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya yansımasını hissedebiliriz bu da borsaya pozitif yansıyabilir" dedi.

'KÜRESEL VE YERLİ BORSALARIN KRİPTO PİYASASI...'

İslam Memiş, değerli metallerde uzun vadeli yatırımcıların biriktirmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayarak 2026 yılında ev, araba almak ya da iş kurmak isteyenlere seslendi. Memiş "altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yapanlar için bozdurma zamanı gelecek" ifadelerini kullandı. 2026 yılında altın ve gümüşün 2025 yılındaki gibi kazandıran yatırım olmayacağını söyleyen İslam Memiş, 2026 yılının küresel ve yerli borsaların kripto piyasasının daha çok konuşulacağı bir yıl olacağını öne sürdü.

'ALTIN VE GÜMÜŞ İLE...'

İslam Memiş, 2026 yılı yatırım tavsiyesini de duyurdu. "Bir sepet yapacak olursak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026 yılında analizlerimize göre yılı ikiye ayırıyoruz" diyen Memiş yılın ilk yarısında altın, gümüş için yukarı yönlü öngörüsünün devam ettiğini ifade etti. Ünlü ekonomistin "Dolayısıyla sepetimin yüzde 50sini altın gümüş platin ve paladyum olarak dağıtırım diğer yüzde 50'si yatırımcının tercihine göre değişir kripto, döviz ve borsa olabilir. Ben sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim" değerlendirmesi dikkat çekti.

Borsanın, kriptonun ivme kazanacağını söyleyen Memiş açıklamasını "Buna göre çeşitlilik yapılması gerekiyor ve 2026 yılında en çok dünyada konuşulacak konular, su hisseleri, Çin yuanı, rus rublesi, kripto boğa piyasası olacaktır" ifadeleriyle sonlandırdı.