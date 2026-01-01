Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım sektöründe 1 Ocak itibarıyla başlayacak yeni tarife dönemi ve "Dağıtım 2.0" vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2026 yılından itibaren sektörde teknoloji odaklı ve kullanıcı merkezli yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını belirtti.

"DAĞITIM 2.0" VİZYONU VE AKILLI ŞEBEKE DÖNÜŞÜMÜ

Yeni tarife döneminde yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, temel hedefin kesinti sürelerini ve sıklığını minimize etmek olduğunu ifade etti. "Dağıtım 2.0" olarak adlandırılan bu yeni vizyonun; akıllı, dirençli, esnek ve dinamik bir şebeke yapısını temel alacağı kaydedildi. 2025 yazında yaşanan aşırı sıcaklar ve artan araç şarj altyapısı ihtiyacının yeni ödevler getirdiğini belirten Erdoğan, 2026 yılı için trafo planlamalarının bu tecrübeler ışığında yeniden yapılacağını bildirdi.

AKILLI SAYAÇ (MASS) DÖNÜŞÜMÜ 1 MART’TA BAŞLIYOR

Milli Akıllı Ölçüm Sistemleri (MASS) uyumlu sayaç dönüşüm sürecine ilişkin takvim netleşti. Erdoğan, 1 Mart 2026’da ilk etapta ortak pano olan alanlar ile yıllık tüketimi 10 megavatsaat (10.000 kWh) üzerinde olan aboneler kapsama alınacağını açıkladı. Tüketiciler sayaç değişimi için herhangi bir bedel ödemeyecek; sayaçlar dağıtım şirketleri tarafından yatırım unsuru olarak karşılanacak.

2026 yılı içerisinde yaklaşık 4 milyon sayacın MASS uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

YERLİ TEKNOLOJİ VE EKONOMİK YANSIMALAR

MASS projesinin bir Ar-Ge başarısı olduğunu ifade eden Erdoğan, sistemin sadece bir donanım değişikliği değil, bütünsel bir sistem işletimi olduğunu belirtti. Bir sonraki aşamanın sayaçlardaki tümleşik devrelerin (çip) yerli imkanlarla üretilmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu vizyonun milli ekonomiye katkı sağlayacağını dile getirdi.

SAYAÇ MALİYETLERİ VE İHALE SÜRECİ

Akıllı sayaçların birim maliyetlerinin mevcut piyasa koşullarında 30-40 dolar civarında öngörüldüğünü belirten Erdoğan, kesin rakamların ve raporlamaların ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2027 yılında netleşeceğini ifade etti. EPDK tarafından belirlenecek birim bedeller çerçevesinde, dağıtım şirketleri satın alma ve kurulum süreçlerini yürütecek.