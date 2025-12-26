2023 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişiyi ağır yaralayan Deniz Gül, yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz ayından bu yana aranan Gül’ün İstanbul’da yaşadığı belirlendi. Gül’ün, Aydın’a geleceği yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yunus timlerinin de desteğiyle çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada Gül’ün, bugün Efeler ilçesine geldiği ve Kadıköy Mahallesi’nde arkadaşlarıyla mangal yaptığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, firari hükümlü Gül’ü mangal yaptığı sırada yakaladı. Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Hükümlü Deniz Gül, adliyeden çıkarıldığı sırada gazetecilere, “Devlet her zaman 18 yaşında değil mi? Sahilde güneşleniyordum, yakaladılar. Sıkıldım, teslim oldum” diye konuştu.