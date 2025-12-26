11. Yargı Paketi kapsamında düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin tahliye edilmesi başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır." dedi.

Tunç, 'Bu düzenlemeyle, suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte, infazda eşitlik ilkesi

güçlendirilmektedir. Bu kapsamda, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve üç yıl daha erken denetimli

serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır' ifadelerini kullandı.

'PAKETİ MİLLİ PİYANGO GİBİ GÖRDÜLER'

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bir telegram grubundaki yazışmaları Meclis kürsüsünde göstererek, 'Bu paketi milli piyango gibi gören gibi mahkumlar, şimdi yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başlamış' ifadelerini kullandı.

'ADAM KALDIRMA, İNFAZ, NOT BIRAKMA...'

