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Kaynak: İHA

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda pasaport ve güvenlik kontrol noktalarında yürütülen sıkı denetimler, büyük bir firari yakalamasıyla sonuçlandı. Yurt dışı uçuşuyla havalimanına iniş yapan ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken H.Ç. isimli yolcu, havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemeye alındı.

Güvenlik güçleri tarafından durdurulan H.Ç.’nin yapılan kimlik kontrolü ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasında, adli makamlarca uzun süredir arandığı ortaya çıktı. Şahsın kesinleşmiş ceza detayları ise şu şekilde belirlendi:

-Uyuşturucu Ticareti: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay,

-Yaralama Suçu: "Basit yaralama" suçundan 6 ay,

-Toplam Süre: Hakkında infazı bekleyen toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu saptandı.

Havalimanında gözaltına alınan ve kaçış planı suya düşen H.Ç., işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hemen emniyet müdürlüğüne götürüldü. Buradaki yasal prosedürleri ve parmak izi teyit işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek ve ardından cezaevine gönderilmek üzere Tarsus Adliyesine sevk edildi. Yetkililer, sınır kapıları ve havalimanlarındaki 7/24 kesintisiz denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.