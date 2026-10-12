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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Fatsa Belediyesi’nin çikolata, fındık, baklava ve kurabiye alımları üzerinden başlayan tartışma, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a atfedilen “ucuz insanlar” sözleriyle siyasi krize dönüştü. CHP ve Yeni Parti ilçe başkanları sert açıklamalarla karşılık verdi.

Fatsa’da belediyenin 2026 yılı içerisinde çikolata, fındık, baklava ve kurabiye alımlarına yaptığı harcamalar siyasetin gündemine oturdu. Muhalefetin 5,8 milyon TL olarak gündeme taşıdığı alımların KDV dâhil yaklaşık 7 milyon TL’ye ulaştığı öne sürülürken, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın eleştirileri yönelten ilçe başkanlarına yönelik kullandığı ileri sürülen “ucuz insanlar” ifadesi tartışmayı büyüttü.

CHP Fatsa İlçe Başkanı Av. Onur Çam ile Yeni Parti Fatsa İlçe Başkanı Ecz. Ahmet Karaoğlanoğlu, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda hem harcamaların hesabını sordu hem de kendilerine yönelik sözlere tepki gösterdi.

ÇAM: “BİZİM KIYMETİMİZİ SİZİN TAKDİRİNİZ BELİRLEMEZ!”

CHP Fatsa İlçe Başkanı Av. Onur Çam, Belediye Başkanı Kibar’a yönelik açıklamasında, kamu adına sorulan soruların kişisel değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini vurguladı.

Çam, “Bize yönelik kullandığınız ‘ucuz insanlar’ ifadesini duyduk” diyerek başladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz ne belediye başkanının takdirine ne de birilerinin bize kıymet biçmesine ihtiyaç duyuyoruz! Belediye başkanına hatırlatmak isteriz ki kamu görevini üstlenenlerin sorumluluğu, kendilerini eleştirenleri küçümsemek değil, kamuoyunun sorularını cevaplamaktır.”

“BASININ GÖREVİ SORGULAMAKTIR”

Başkan Kibar’ın açıklamalarına ilişkin bazı basın mensuplarının “Evet, biz de çok kıymet vermedik” şeklinde değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Çam, basına da eleştiriler yöneltti.

“Basının görevi, kimin sözünün kıymetli olduğuna karar vermek değil; söylenenleri araştırmak, sorgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmektir” diyen Çam, eleştirilerin görmezden gelinmesinin soruları ortadan kaldırmayacağını ifade etti.

Çam, “Biz kimsenin alkışını bekleyerek siyaset yapmıyoruz. Bizim kıymetimizi makam sahiplerinin sözleri, basın mensuplarının kanaatleri değil; ilkelerimiz, mücadelemiz ve kamuoyu önündeki duruşumuz belirler” dedi.

“MAKAM ARACININ BAGAJINI KİMİN PARASIYLA DOLDURUYORSUNUZ?”

Açıklamasının sonunda Belediye Başkanı Kibar’a doğrudan seslenen Çam, tartışmayı daha da sertleştiren şu soruları yöneltti:

“Fatsamızın parasını fındığa, fıstığa mı harcıyorsunuz? Ankara’ya giderken makam aracınızın bagajını kendi cebinizden mi, tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla mı dolduruyorsunuz?”

Çam, kamu harcamalarının takipçisi olacaklarını belirterek, “Soru soranları küçümsemek, sorulara cevap vermek değildir. Biz sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Cevap vermek ise yetki ve sorumluluk sahiplerinin görevidir” ifadelerini kullandı.

KARAOĞLANOĞLU: “SİZİN İÇİN KÜÇÜK, FATSA HALKI İÇİN BÜYÜK PARA!”

Yeni Parti Fatsa İlçe Başkanı Ecz. Ahmet Karaoğlanoğlu da Belediye Başkanı Kibar’ın muhalefeti “ucuz siyaset yapmakla” ve “ucuz insan olmakla” suçladığını öne sürdü.

Kibar’ın söz konusu harcamaları belediyenin yıllık bütçesi içerisinde küçük bir tutar olarak değerlendirdiğini belirten Karaoğlanoğlu, bu yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi:

“9 ayda harcanan, KDV dâhil yaklaşık 7 milyon lira sizler için çok küçük bir para olabilir. Fakat bizler için, enflasyon altında ezilen, çocuğunun okul harçlığını vermekte zorlanan, servis ücretini boğazından keserek ödeyebilen, mutfağına aylardır et girmeyen Fatsa halkı için çok büyük bir paradır.”

Karaoğlanoğlu, harcamaların “fındık, fıstık” denilerek geçiştirilemeyeceğini belirterek belediyeden ayrıntılı açıklama istedi.

“2 MİLYAR 600 MİLYONLUK BÜTÇE VARSA SORUNLAR NEDEN ÇÖZÜLMÜYOR?”

Fatsa Belediyesi’nin bütçesine ilişkin açıklamaları da gündeme taşıyan Karaoğlanoğlu, Kibar’a şu soruları yöneltti:

“Bütçemizin 2 milyar 600 milyon olduğunu söylüyorsunuz fakat bu kadar bütçemiz varken birçok problemimiz var diyorsunuz. Bu kadar büyük bir bütçemiz varken neden bizim problemlerimizi çözemiyorsunuz? Bu bütçeyi doğru yönetemediğinizi mi itiraf ediyorsunuz?”

Fatsa’nın 20 yılı aşkın süredir aynı siyasi anlayış tarafından yönetildiğini hatırlatan Karaoğlanoğlu, “Yapamıyorsanız milletten müsaade isteyin” dedi.

Muhalefetin yıllardır dile getirdiği önerilerin dikkate alınmadığını savunan Karaoğlanoğlu, “Bize fikirlerle gelin diyorsunuz. Yıllardır yapılmasının doğru olacağını söylediğimiz hangi fikrimize hak verdiniz?” diye sordu.

BAYRAK ALIMLARINI HATIRLATTI: “BU DA MI ÖYLE SAYIN BAŞKAN?”

Karaoğlanoğlu, geçmişte gündeme gelen bayrak alımlarıyla ilgili tartışmaları da yeniden açtı.

Belediye Başkanı Kibar’ın bayrak alımındaki usulsüzlüğü kabul ettiğini ve bazı gider kalemlerini gösteremedikleri için bu yönteme başvurulduğu yönünde açıklama yaptığını ileri süren Karaoğlanoğlu, “Bu da mı öyle Sayın Başkan?” sorusunu yöneltti.

Harcamalara ilişkin bilgileri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden belgelediklerini belirten Karaoğlanoğlu, şunları söyledi:

“Biz Yeni Parti olarak halkın bir kuruşunun hesabını soracağız. Gereksiz harcatmayacağız. Bu harcamaları magazinden değil, EKAP üzerinden belgelendirdik diye zaten açıkladık. Oraya o rakamları işlemeniz size gereksiz harcama yetkisini mi veriyor? ‘Biz zaten işledik’ demek sizce bizim sorularımıza bir cevap mı oluşturuyor?”

“BASINA TEŞEKKÜR EDEREK GÖZDAĞI MI VERİYORSUNUZ?”

Karaoğlanoğlu, Belediye Başkanı Kibar’ın söz konusu harcamaların haber yapılmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini öne sürerek basın üzerinden de tepki gösterdi.

“Bu haberleri yapmadıkları için basına teşekkür ederken, bundan çok mutlu oldum derken, aba altından basına sopa mı gösteriyorsunuz? ‘Yazarsanız kızarım’ demek mi oluyor bu?” ifadelerini kullandı.

“CEKET SİYASETİYLE, GÜLÜCÜK SİYASETİYLE UCUZLUK OLUR!”

Kibar’ın “ucuz siyaset” eleştirisine de yanıt veren Karaoğlanoğlu, siyasi tartışmayı sertleştirdi:

“Size ucuzluk nasıl olur anlatayım. Ceket siyaseti yaparak, gülücük siyaseti yaparak olur ucuzluk. Belediye başkanı olduktan sonra siyasi kimliği çıkartıp herkesin başkanı olmamakla olur ucuzluk.”

Yapılmayan hizmetlerin yapılmış gibi gösterilmesini ve sorunların sosyal medya paylaşımlarıyla unutturulmaya çalışılmasını eleştiren Karaoğlanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ucuzluk, makamın gücünü Fatsa’nın çıkarlarına kullanmamakla olur. Gösterdiğimiz hangi çukuru doldurdunuz, hangi doğrumuza ‘Haklısınız’ dediniz ki bu ucuz cümleleri kendinize yakıştırabildiniz?”

Karaoğlanoğlu, Belediye Başkanı Kibar’ı “bir zümrenin değil, halkın belediye başkanı olmaya ve saygılı siyaset yapmaya” davet ederek açıklamasını tamamladı.

FATSA’DA YANIT BEKLEYEN SORULAR

Çikolata, fındık, baklava ve kurabiye alımları üzerinden başlayan tartışmada muhalefet, harcamaların hangi amaçlarla yapıldığının ve kamu yararı açısından nasıl gerekçelendirildiğinin açıklanmasını istiyor.